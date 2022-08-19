Касперская допустила отключение всех смартфонов в России

По её словам, это касается не только гаджетов на iOS, но и всего, «что работает на Android».

«Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим, это как раз кибервойна», - подчеркнула Касперская.

Она добавил, что такое отключение не приведёт к обрушению инфраструкты, так как можно перейти на кнопочные телефоны и электронную почту, но лучшим способом избежать подобного сценария является импортозамещение.

Ранее в «Лаборатории Касперского» заявили, что хакеры, связанные с Корейской Народно-Демократической Республикой, оказались причастны к кибератакам на ресурсы крупных организаций в России и США.

