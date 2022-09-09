«На похороны не зовут»: Глава Дома Романовых не поедет на прощание с Елизаветой II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После ее смерти королем стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III. Президент Владимир Путин накануне направил королевской семье и народу Великобритании соболезнования, но на похороны не поедет. Закатов сообщил, что на церемонию прощания не приедет и глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.

«Похороны – это мероприятие, на которое не приглашают. Приглашают на свадьбу, крестины и прочие радостные события, существует определенный протокол. В случае похорон объявляют условия и круг участников. Когда супруг королевы (принц Филипп, - прим. НСН) скончался, то многих близких родственников не пригласили и дали понять, что их присутствие там неуместно. Пока не имею сведений, что великая княгиня Мария Владимировна отправится в Великобританию. Думаю, что нет. Королевской семье, королю Карлу III, народу Великобритания она выразила соболезнования», - сказал Закатов.