«На похороны не зовут»: Глава Дома Романовых не поедет на прощание с Елизаветой II

Великая княгиня Мария Владимировна Романова, несмотря на родственные отношения с королевской семьей, не посетит похороны королевы Великобритании, сказал НСН представитель Дома Романовых.

Великая княгиня Мария Владимировна Романова, несмотря на родственные отношения с королевской семьей, на похороны Елизаветы II не поедет, заявил директор канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александр Закатов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он объяснил, что на похороны не приглашают, а объявляют условия и круг участников.

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась в замке Балморал в Шотландии 8 сентября на 97-м году жизни. После ее смерти королем стал принц Уэльский Чарльз, который будет править под именем Карл III. Президент Владимир Путин накануне направил королевской семье и народу Великобритании соболезнования, но на похороны не поедет. Закатов сообщил, что на церемонию прощания не приедет и глава Дома Романовых Великая княгиня Мария Владимировна.

«Похороны – это мероприятие, на которое не приглашают. Приглашают на свадьбу, крестины и прочие радостные события, существует определенный протокол. В случае похорон объявляют условия и круг участников. Когда супруг королевы (принц Филипп, - прим. НСН) скончался, то многих близких родственников не пригласили и дали понять, что их присутствие там неуместно. Пока не имею сведений, что великая княгиня Мария Владимировна отправится в Великобританию. Думаю, что нет. Королевской семье, королю Карлу III, народу Великобритания она выразила соболезнования», - сказал Закатов.

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Собеседник «Радиоточки НСН» отметил, что между главой Дома Романовых и королевской семьей не только родственные связи, но и добрые отношения. Однако, по словам Закатова, есть и политическая составляющая, которая может повлиять на приезд княгини в Великобританию.

«Сложились напряженные отношения в мире, между Россией и Великобританией. У главы Дома Романовых и королевской семьи близкие и родственные связи, добрые отношения. Визит также связан с протокольными моментами – безопасностью, трансфером. Сами понимаете, что это связано не с волеизъявлением королевской семьи, но и правительства Великобритании, политических сил, которые у власти», - резюмировал Закатов.

Ранее российские и западные политики выразили свои соболезнования, а также отметили огромное наследие королевы Великобритании и ее вклад в историю.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
ТЕГИ:РоссияВеликобританияПохороныЕлизавета IIДом Романовых
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