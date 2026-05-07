Блокировки сработали: Переезд айтишников из России сравнили с 2022 годом
Денис Кусков заявил НСН, что 2026 год стал для IT-сферы новым вызовом, так как достигать целей импортозамещения необходимо на фоне блокировок и ограничений.
Сегодня далеко не все страны готовы принять россиян из сферы IT на работу, но процесс переезда на фоне блокировок начался, заявил НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Крупные разработчики игр и айтишники сейчас массово уезжают из России из-за растущих запретов и блокировок, сообщает игровой сайт IXBT со ссылкой на источники. По их данным, как минимум две большие российские игровые студии закрывают свои офисы и физически уезжают из страны. Кусков оценил массовость такой тенденции.
«Преимущество программистов в том, что они могут работать не только в офисе, но и удаленно. При этом нужно понимать, что сегодня не все страны могут принять россиян в силу разных причин, либо переезд сопровождается определенными проблемами. Поэтому какая-то часть однозначно это может сделать, какая-то часть – вряд ли. Есть страны, которые готовы принять людей с хорошим бэкграундом для достижения целей своих фирм. Пока этот процесс нельзя сравнивать с переездами в 2022 году по массовости, но уже очевидно, что 2026 год стал особняком для отрасли. С одной стороны, мы должны большими темпами замещать импортное программное обеспечение, с другой, ставятся сильные ограничения по использованию тех или иных сервисов. В причины относим блокировки, возможный платный зарубежный трафик и так далее», - отметил он.
Поток резюме в сфере IT очень большой, приглашение на собеседование получают единицы из сотни, рассказал НСН эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
