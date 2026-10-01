МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента
У пытающихся изолировать Россию стран Запада «кончилась изолента». Как пишет РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.
«У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», - сказал он.
Дипломат добавил, что у России множество друзей и единомышленников, которые не только видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества, но и ценят её роль реального противовеса Западу.
Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на политическую и дипломатическую изоляцию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Системная реальность? В шоу‑бизнесе бьют тревогу из‑за организаторов-мошенников
- В России призвали ввести единую выплату для долгожителей
- С веселой песней не получится: Слава Шеин раскрыл секреты создания настоящего хита
- В России рассказали о скрытом влиянии реактивных «Гераней» на истребители ВСУ
- МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента
- В Госдуме рассказали об ожидаемых с 1 октября изменениях в одном виде пенсии
- «На грани выживания»: Каковы шансы Минцифры «отбить» льготы для ИТ-компаний
- Дзюба объявил о завершении футбольной карьеры
- Нет денег? Почему таксопарки не захотели «пересесть» на российские автомобили
- Пока с интернетом: Замена устаревшего оптоволокна в России растянется на годы