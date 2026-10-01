МИД РФ: У «изоляторов» России кончилась изолента

У пытающихся изолировать Россию стран Запада «кончилась изолента». Как пишет РИА Новости, об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Алимов.

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«У всех этих изоляторов изолента кончилась где-то на первой фаланге мизинца ноги. Никакой изоляции нет и не будет», - сказал он.

Дипломат добавил, что у России множество друзей и единомышленников, которые не только видят перспективы взаимовыгодного сотрудничества, но и ценят её роль реального противовеса Западу.

Ранее депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз допустил ошибку, сделав ставку на политическую и дипломатическую изоляцию России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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