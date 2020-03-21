На главного инфекциониста Ставрополья за сокрытие поездки в Испанию завели дело
Уголовное дело за нарушение режима самоизоляции и заражение коронавирусом COVID-19 минимум 11 человек возбудила полиция Ставрополья на главного инфекциониста края Ирину Санникова. Женщина скрыла свою поездку в Испанию, где действовали карантинные меры из-за коронавирусной инфекции, 10 марта вышла на работу. В результате она стала разносчиком заболевания, сообщил на брифинге вице-премьер правительства Ставрополья Юрий Скворцов. Чиновнице грозит до двух лет лишения свободы.
После поездки в Мадрид с 6 по 9 марта Санникова приступила к профессиональным обязанностям на родине с 10 марта. Будучи профессором, вела заседания на кафедре и занятия у студентов в Ставропольском медуниверситете, проводила совещания с эпидемиологами региональных больниц, вела прием пациентов. По примерным оценкам, в контакте с ней находились около 1 тысячи человек.
О поездке в Испанию Санникова рассказала только 17 марта, когда прошла рентген краевой инфекционной больнице, выявивший у нее двустороннее воспаление легких. Ей провели экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главного регионального инфекциониста поместили в изолированный бокс. В настоящий момент она дышит без помощи ИВЛ, ее состояние стабильное, температура невысокая.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
По итогам проверок контактов Санниковой, у 11 человек выявлен коронавирус. Более 20 студентов и сотрудников Ставропольского медуниверситета ушли на самоизоляцию. Продолжаются проверки в медучреждениях. На карантин закрыта главная инфекционная больница Ставрополья, персонал проходит анализы и обследования.
После выписки Санниковой предъявят обвинение по двум статьям УК РФ – «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». В соответствии с УК, женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.
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