На главного инфекциониста Ставрополья за сокрытие поездки в Испанию завели дело

О поездке в Испанию Санникова рассказала только 17 марта, когда прошла рентген краевой инфекционной больнице, выявивший у нее двустороннее воспаление легких. Ей провели экспресс-тест на коронавирус, который дал положительный результат. Главного регионального инфекциониста поместили в изолированный бокс. В настоящий момент она дышит без помощи ИВЛ, ее состояние стабильное, температура невысокая.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.

По итогам проверок контактов Санниковой, у 11 человек выявлен коронавирус. Более 20 студентов и сотрудников Ставропольского медуниверситета ушли на самоизоляцию. Продолжаются проверки в медучреждениях. На карантин закрыта главная инфекционная больница Ставрополья, персонал проходит анализы и обследования.

После выписки Санниковой предъявят обвинение по двум статьям УК РФ – «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». В соответствии с УК, женщине грозит наказание до двух лет лишения свободы.

