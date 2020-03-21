Излечившийся от коронавируса рассказал о своем пребывании в больнице в Коммунарке

По мнению Кириллова, недовольство условиями содержания высказывают пациенты, находящиеся в карантине.

«Мне кажется, недовольны именно те, кто сидит на карантине. Условно говоря, людям заняться нечем. Они сидят в палате, у них все хорошо, и начинается: help, help. Самовыражение, наверное», — считает Кириллов.

Бывший пациент также отметил важное значение разъяснительной работы среди пациентов.

«Когда человек попадает в реанимацию, важно понимать, что это не та самая искусственная вентиляция легких, которой не хватает в Италии», — отметил он.

Кириллов заявил о безответственности пациентов, которые сбегают из медучреждений. Он считает, что таким людям «наплевать на окружающих, близких, родственников, семью». Бывший пациент больницы в Коммунарке рекомендовал при ухудшении самочувствия минимизировать контакты, оставаться дома, в случае необходимости вызывать скорую помощь.

«Если есть какие-то подозрения, для всех, кто находится в городе, не в больнице, если есть какие-то признаки, воздержитесь от контактов, максимально минимизируйте контакты. Дай бог, у вас просто сезонный грипп, переболейте им дома, посидите несколько дней. Если какие-то симптомы вдруг более серьезные, то вызывайте скорую», — призвал Кириллов.

На фоне успешной работы российских ученых над противостоянием коронавирусу НСН собрала информацию о возможных сроках получения лекарства от эпидемии.

Вaкцина от коронавирусa появится не ранее конца 2021 года - такие сроки назвал и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцевa Дмитрий Лиознов.

«2021-2022 год. Если мы можем в каких-то условиях обсуждать, конец 2021 года, это длительный процесс», — пояснил он.



