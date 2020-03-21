Далай-лама ушел на карантин

Напомним, духовный лидер буддистов более 60 лет проживает в Дхарамсале на севере Индии. Далай-ламе исполнилось 84 года. Ежегодно он путешествует по индийским штатам, а также другим странам, неся буддийское учение людям.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.

«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.

