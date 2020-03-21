Далай-лама ушел на карантин
Далай-лама (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) вышел на карантин, который введен в качестве меры предосторожности. Об этом сообщил представитель духовного лидера буддистов в России странах СНГ и Монголи, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче РИА Новости.
«Его Святейшество Далай-лама находится на карантине, введенном в качестве меры предосторожности», - сообщил Тэло Тулку Ринпоче.
Он также уточнил, что все публичные мероприятия с участием Далай-ламы после начала пандемии нового коронавируса COVID-19 в январе 2020 года «либо отменены, либо отложены». Запрет касается также частных встреч с Далай-ламой.
Напомним, духовный лидер буддистов более 60 лет проживает в Дхарамсале на севере Индии. Далай-ламе исполнилось 84 года. Ежегодно он путешествует по индийским штатам, а также другим странам, неся буддийское учение людям.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН согласился с прогнозом коллеги о спаде пандемии COVID-19 в России летом. Ученый пояснил, на основе каких данных пришел к такому выводу.
«Я предполагал аналогичные сроки для России, исходя из истории вирусных пандемий и инфекций. Всплеск пойдет на спад не с сегодняшнего дня, в течение ближайших двух месяцев. Думаю, эта информация должна уравновесить панику, которая возникла в обществе» - заявил эксперт.
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