«На треть нелегальны»: В отрасли поддержали усиление госрегулирования маркетплейсов

Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов, сообщает РИА Новости. По мнению представителей организации необходимо установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции. По словам Кременскова, доля нелегальных товаров на маркетплейса доходит до 30%.

«По оценкам экспертов, доля нелегальных товаров может достигать от 10% до 30% в зависимости от категории товаров. Сегодня процесс размещения товаров на маркетплейсах включает несколько этапов: проверка документов продавца, подтверждение качества с помощью маркировки "Честный знак". Однако многие платформы полагаются на саморегулирование и не проводят глубокую проверку», - сказал он.