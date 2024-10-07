«На треть нелегальны»: В отрасли поддержали усиление госрегулирования маркетплейсов
Маркетплейсы в отдельных случаях полагаются на саморегулирование и не проводят глубокую проверку товаров, заявил НСН Алексей Кременсков.
Маркетплейсы несут ограниченную ответственность за товары, и могут проводить ограниченную проверку, что приводит к размещению нелегальной продукции на платформах, сообщил в беседе с НСН председатель совета Ассоциации участников рынка электронной торговли Алексей Кременсков.
Общественная организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) направила премьер-министру РФ Михаилу Мишустину предложение усилить госрегулирование маркетплейсов, сообщает РИА Новости. По мнению представителей организации необходимо установить обязательную проверку документов о соответствии продукции и ввести административную ответственность для маркетплейсов за реализацию нелегальной продукции. По словам Кременскова, доля нелегальных товаров на маркетплейса доходит до 30%.
«По оценкам экспертов, доля нелегальных товаров может достигать от 10% до 30% в зависимости от категории товаров. Сегодня процесс размещения товаров на маркетплейсах включает несколько этапов: проверка документов продавца, подтверждение качества с помощью маркировки "Честный знак". Однако многие платформы полагаются на саморегулирование и не проводят глубокую проверку», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, новые правила вынудили бы маркетплейсы усилить контроль за качеством продаваемых товаров.
«Обязательные проверки документов могут улучшить ситуацию, но для эффективного контроля также потребуется комплексный подход, включая обучение продавцов, внедрение технологий для автоматизации проверок и сотрудничество с правоохранительными органами. Многие маркетплейсы действительно имеют ограниченную ответственность за товары, продаваемые третьими лицами. Они выступают в роли площадок для торговли и не являются прямыми продавцами. Однако с введением новых норм и правил, таких как административная ответственность за допуск к реализации нелегальных товаров, эта ситуация может измениться, и платформы будут вынуждены более ответственно относиться к контролю за качеством и легальностью продукции», - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сформулировала более 40 замечаний к законопроекту «О платформенной экономике в Российской Федерации». К недочетам отнесли риски навязывания невыгодных условий для партнеров цифровых платформ. В ведомстве предполагают, что новые правила ограничат конкуренцию в розничной торговле, а также негативно отразятся на пассажирах такси, увеличив стоимость подобных перевозок, напоминает «Радиоточка НСН».
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