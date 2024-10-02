В ФАС выдвинули более 40 претензий к законопроекту о работе маркетплейсов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сформулировала более 40 замечаний к законопроекту «О платформенной экономике в Российской Федерации». Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ФАС.
По данным издания, к недочетам относят риски навязывания невыгодных условий для партнеров цифровых платформ. В ведомстве предполагают, что новые правила ограничат конкуренцию в розничной торговле.
Также в ФАС уточнили, что законопроект негативно отразиться на пассажирах такси, увеличив стоимость подобных перевозок. В ведомстве указали на необходимость доработки законопроекта.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли Российской Федерации хочет предложить приравнять маркетплейсы к торговым сетям, а также запретить им привлекать к работе самозанятых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru