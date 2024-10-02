Wildberries запустил нейросеть по поиску товаров по фото
Интернет-магазин Wildberries запустил нейросеть для улучшения процесса поиска товаров по фото на сайте и в мобильном приложении. Об этом заявила пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ.
«Она [нейросеть] в три раза точнее распознает объекты, чем предыдущий алгоритм, на котором работал сервис компании», — подчеркнули в организации.
Новую разработку обучали на базе из миллионов самых популярных товаров маркетплейса. В архитектуре поиска используется комбинация нейросетей и векторных баз данных, которая обеспечивает повышенную релевантность выдачи и предлагает именно изображенный на фото предмет. При этом нейросеть учитывает мелкие детали, рисунок, текстуру.
Между тем основательница Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) заявила о завершении реструктуризации объединенной компании WB и Russ, пишет 360.ru.
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