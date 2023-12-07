В РФ предложили запустить программу «Доступный автомобиль» для многодетных семей

Так, первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова и глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагают создать новую федеральную программу «Доступный автомобиль», суть которой в том, что многодетные семьи смогут арендовать на длительный срок российское авто, а семей, которые больше шести лет арендовали авто, предполагается выкуп транспортного средства со скидкой в 50% от изначальной цены.

Отмечается, что ежегодная стоимость аренды не должна превышать 5% от изначальной цены, по которой был закуплен автомобиль. Все расходы по технической части и страховку на себя возьмет государство.

Ранее совместные авто Москвы и Тегерана предложили собирать в России, сообщает RT.

