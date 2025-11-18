Названа главная ошибка обгоревших на Мальдивах россиян

Нужно следить за ЕФ-индексом: порой он достигает опасных значений даже в Москве и Сочи, заявил НСН Роман Вильфанд, а Александр Мясников напомнил о пагубных последствиях экстремального загара.

Мальдивы находятся в экваториальной зоне, из-за чего солнце в том регионе опасно всегда, сказал НСН научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, напомнив россиянам о важности наблюдения за ультрафиолетовым индексом.

Крем, медузы и солнце: Мясников объяснил «аллергию на море» в Турции и Египте

Российские туристы на Мальдивах массово сталкиваются с проблемами из‑за интенсивного солнечного излучения, сообщил ранее Telegram-канал Shot. Отдыхающие сообщают о серьезных солнечных ожогах: на коже появляются выраженные покраснения и волдыри, характерные для поражений средней степени тяжести. В ряде случаев туристам потребовалась медицинская помощь для облегчения симптомов — в частности, сильного зуда и воспаления. Вильфанд отметил, что находиться под таким солнцем в полуденные часы вредно.

«Ничего удивительного в этом в принципе нет, потому что Мальдивы находятся в экваториальной зоне. Это тот регион, где солнечные лучи перпендикулярны. Когда у человека нет тени, то он получает очень интенсивное коротковолновое излучение. В нем наиболее опасен мощный ультрафиолет. Долгое время находиться в полуденные часы на солнце нецелесообразно. На Мальдивах такое круглый год, вне зависимости от сезона. Отдыхающим нужно смотреть на ультрафиолетовый индекс. Даже в Сочи в июне-июле он достигает 10-11. Это опаснейшая ситуация. Но Сочи-то находится на 43-й параллели северной широты, а здесь речь идет об экваторе. Там всегда опасно! Ультрафиолетовый индекс в Москве иногда доходит до семи-восьми, что тоже очень опасно», — сказал собеседник НСН.
В Турции опечатали отель, в котором от отравления умерли трое туристов

Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, указал на то, что такое «агрессивное» солнце особенно опасно для детей.

«Надо иметь голову на плечах. Естественно, нужно наносить крем, надевать солнцезащитную одежду и не находиться на солнце. Мы говорим об этом постоянно. Меланома, рак кожи, угнетение иммунитета — это все результаты повышенной солнечной активности. Особенно опасно солнце для детей, потому что они быстро обгорают. Этот эффект носит кумулятивный характер. У меня миллионы передач на эту тему, миллионы постов. Что еще можно сказать? Нет мозгов — считай калека. Можно ведь еще и в русскую рулетку играть, можно с акулами купаться, все можно. Но зачем?» — заявил НСН Мясников.

Ранее бьюти-эксперт Юлианна Винер рассказала, что загар в солярии отличается от пребывания на солнце тем, что в солярии фильтруется вредное излучение.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Лызлова
ТЕГИ:СолнцеЗдоровьеТуристыРоссийские Туристы

Горячие новости

Все новости

партнеры