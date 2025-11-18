Врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, указал на то, что такое «агрессивное» солнце особенно опасно для детей.

«Надо иметь голову на плечах. Естественно, нужно наносить крем, надевать солнцезащитную одежду и не находиться на солнце. Мы говорим об этом постоянно. Меланома, рак кожи, угнетение иммунитета — это все результаты повышенной солнечной активности. Особенно опасно солнце для детей, потому что они быстро обгорают. Этот эффект носит кумулятивный характер. У меня миллионы передач на эту тему, миллионы постов. Что еще можно сказать? Нет мозгов — считай калека. Можно ведь еще и в русскую рулетку играть, можно с акулами купаться, все можно. Но зачем?» — заявил НСН Мясников.

Ранее бьюти-эксперт Юлианна Винер рассказала, что загар в солярии отличается от пребывания на солнце тем, что в солярии фильтруется вредное излучение.

