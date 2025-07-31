Крем, медузы и солнце: Мясников объяснил «аллергию на море» в Турции и Египте
Врач и телеведущий Александр Мясников заявил НСН, что «аллергия на море» может возникать не только в Турции и Египте, на кожную реакцию влияет множество факторов.
Аллергия после купания в море может быть связана с влиянием ультрафиолета, жителями моря, а также с солнцезащитным кремом, заявил НСН врач и телеведущий Александр Мясников.
Российские туристы массово жалуются на кожные реакции после купания в море на курортах Турции, Египта и Мальдив. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. По словам туристов, после выхода из воды у них появились зуд, покраснение и сыпь. Аналогичные симптомы фиксируются у россиян, отдыхающих в разных странах. В местных клиниках, как утверждают пострадавшие, медики ставят диагноз «аллергия на море» — точнее, на морскую воду. Причиной называют высокий уровень ультрафиолета и экстремальную жару. Мясников напомнил, что в зоне риска люди с нежной кожей.
«Аллергии на море как таковой не существует, но, конечно, есть множество факторов, которые могут раздражающе действовать на кожу. Это и ультрафиолет, и сама по себе соленая вода, и масса микроорганизмов в море – медузы, водоросли. Вы даже можете их не видеть, но они влияют. Влияет даже применение солнцезащитного крема, потливость. Так было всю жизнь, но теперь люди проводят больше времени на солнце, больше денег или не боятся загорать. Стоит особенно переживать людям с нежной, ранимой кожей. Соблюдать нужно простые и понятные рекомендации. Если у тебя белая кожа, не надо лишний раз крутиться на море днем, надо понимать, где ты купаешься, кто там живет», - отметил он.
Солнце вызывает различные неприятные ощущения, но ни одно из них не является аллергией, так как это физиологически невозможно. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
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