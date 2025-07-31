«Аллергии на море как таковой не существует, но, конечно, есть множество факторов, которые могут раздражающе действовать на кожу. Это и ультрафиолет, и сама по себе соленая вода, и масса микроорганизмов в море – медузы, водоросли. Вы даже можете их не видеть, но они влияют. Влияет даже применение солнцезащитного крема, потливость. Так было всю жизнь, но теперь люди проводят больше времени на солнце, больше денег или не боятся загорать. Стоит особенно переживать людям с нежной, ранимой кожей. Соблюдать нужно простые и понятные рекомендации. Если у тебя белая кожа, не надо лишний раз крутиться на море днем, надо понимать, где ты купаешься, кто там живет», - отметил он.

Солнце вызывает различные неприятные ощущения, но ни одно из них не является аллергией, так как это физиологически невозможно. Об этом НСН рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

