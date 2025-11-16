В Турции опечатали отель, в котором от отравления умерли трое туристов
Турецкие власти опечатали отель Harbour Suites в Стамбуле, в котором от отравления умерли трое туристов. Об этом сообщает телеканал NTV.
«Отель, где проживали женщина и дети из Германии, закрыт. Постояльцев расселили по другим гостиницам», — передаёт канал.
Ещё трое иностранных туристов, включая отца семейства, госпитализировали из этого же отеля. По данным СМИ, причиной недомогания мог стать кулер с водой или последствия некачественной дезинсекции. На официальном уровне эта информация не подтверждалась. Владелец отеля в беседе с журналистами утверждает, что с гостиницей все в порядке.
Полиция установила, что за несколько дней до происшествия дезинсекцию проводили, но только на нулевом этаже. Немецкая семья проживала на первом, а двое других госпитализированных — на четвёртом. Эксперты предполагают, что при обработке могли применяться токсичные вещества, включая сельскохозяйственные пестициды. Пробы и вещи из ряда номеров направлены на лабораторный анализ.
Ранее в отеле в турецкой Аланье умерла российская туристка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
