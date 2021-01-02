Будет третья волна? Иммунолог раскрыл, когда вакцина победит COVID-19

«Так как сейчас Россия находится на плато по коронавирусу, к весне эффект от вакцины заметен не будет. Вирус станет сезонным, и вакцина будет предотвращать от сезонных всплесков. Примечательно, что у добровольцев, испытавших вакцину, более стойкий иммунный ответ, чем у переболевших. Так что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал, и все остальные разработчики будут на него равняться», - отметил он.



Иммунолог также оценил, удастся ли врачам победить коронавирус в 2021 году и что должно произойти, чтобы можно было объявить о победе.



«Окончательная победа - это локальные вспышки в отдельных районах страны, которые легко погасить. Правда, в обозримые несколько лет мы вряд ли достигнем такого состояния. Переход в сезонность победой не является. Например, грипп мы не победили. Между прочим, коронавирус был и до эпидемии, просто он вызывал обычный насморк», - напомнил врач.



Вместе с тем Болибок дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, а также насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.



«Весной были цветочки, а осенью - ягодки. Осенняя волна была в 3-4 раза выше весенней, но система здравоохранения адаптировалась к этому. Опыт пандемий прошлых лет, например, испанки, говорит о том, что бывает три волны, а вторая - самая тяжелая. Это как раз то, что мы переживаем сейчас. Скорее всего, третья волна будет следующей осенью, и она будет легкой. Может быть, даже меньше, чем весенняя», - считает иммунолог.



По его словам, отмены масочного режима не стоит ждать слишком скоро.