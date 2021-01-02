Будет третья волна? Иммунолог раскрыл, когда вакцина победит COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН рассказал, когда эффект от вакцины будет заметен в общероссийском масштабе.
В России с начала эпидемии коронавирусом заболели три миллиона человек. При этом уже начата вакцинация населения. Пока в оборот поступили 650 тысяч доз «Спутник V». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, к февралю ожидается 6,5 миллиона - в десять раз больше.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда эффект от вакцины будет заметен в общероссийском масштабе.
«Так как сейчас Россия находится на плато по коронавирусу, к весне эффект от вакцины заметен не будет. Вирус станет сезонным, и вакцина будет предотвращать от сезонных всплесков. Примечательно, что у добровольцев, испытавших вакцину, более стойкий иммунный ответ, чем у переболевших. Так что «Спутник V» хорошо себя зарекомендовал, и все остальные разработчики будут на него равняться», - отметил он.
Иммунолог также оценил, удастся ли врачам победить коронавирус в 2021 году и что должно произойти, чтобы можно было объявить о победе.
«Окончательная победа - это локальные вспышки в отдельных районах страны, которые легко погасить. Правда, в обозримые несколько лет мы вряд ли достигнем такого состояния. Переход в сезонность победой не является. Например, грипп мы не победили. Между прочим, коронавирус был и до эпидемии, просто он вызывал обычный насморк», - напомнил врач.
Вместе с тем Болибок дал прогноз, будут ли новые волны эпидемии, а также насколько они будут сопоставимы с первыми двумя.
«Весной были цветочки, а осенью - ягодки. Осенняя волна была в 3-4 раза выше весенней, но система здравоохранения адаптировалась к этому. Опыт пандемий прошлых лет, например, испанки, говорит о том, что бывает три волны, а вторая - самая тяжелая. Это как раз то, что мы переживаем сейчас. Скорее всего, третья волна будет следующей осенью, и она будет легкой. Может быть, даже меньше, чем весенняя», - считает иммунолог.
По его словам, отмены масочного режима не стоит ждать слишком скоро.
«Когда волна начнет спадать, это будет означать, что коэффициент передачи инфекции меньше единицы. После этого можно будет отменять масочный режим. Вряд ли это произойдет сразу по всей стране. Думаю, что в медицинских учреждениях маски останутся надолго, это будет сдерживать распространение других видов ОРВИ», - заключил он.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что к апрелю в России будет до 18 миллионов доз вакцины, а к июлю - до 30 миллионов. Между тем, российские ученые назвали срок действия вакцин. Так, препарат «Спутник V» центра имени Гамалеи будет создавать иммунитет более чем на два года. Что касается вакцины «Эпиваккорона» центра «Вектор», то она сможет защитить организм от COVID-19 минимум на полгода.
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