«Пас Путина»: Благотворители верят, что президент изменит закон об иноагентах
Митя Алешковский рассказал НСН, что год назад Путин в ответ на просьбу благотворителей сделал «замечательнейший» налоговый вычет на миллиарды рублей.
Представители российских благотворительных организаций верят, что Владимир Путин услышит их просьбу и внесет изменения в закон об иноагентах, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор благотворительного фонда «Нужна помощь» Митя Алешковский.
Ранее Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Тимур Бекмамбетов и другие филантропы, всего более 40 человек, обратились к Путину с просьбой вывести благотворительные фонды из-под действия закона об иноагентах.
«Учитывая, что он (Путин — прим. НСН) сейчас сам об этом (изменениях в закон об иноагентах — прим. НСН) заявил на «Валдайском форуме», мы воспользовались его «пасом», отреагировали и отправили ему это предложение. Мы очень надеемся на то, что это будет услышано и что эти изменения будут внесены в закон», — сказал Алешковский.
По его словам, Путин год назад услышал и отреагировал на предложение благотворителей о налогах, что уже принесло в этот сектор миллиарды рублей.
«У нас есть примеры того, как президент менял свою позицию. Например, он много лет стоял на позиции, что бизнесу за участие в благотворительности не нужно давать никаких налоговых преференций. Но год назад, во время первого локдауна, он свою позицию изменил, был создан прецедент, появился замечательнейший налоговый вычет для бизнеса за участие в благотворительности, который в этом году уже принес миллиарды рублей в некоммерческий сектор. Мы точно также год назад обращались к президенту, многие люди ходили в администрацию президента. Он услышал такую позицию и принял тогда такое решение», — рассказал директор фонда «Нужна помощь».
Алешковский также рассказал о сути предложений.
«Изменений несколько, и они довольно простые. В законе и так описано, что благотворительная деятельность не может быть политической, при этом благотворительный фонд является юрлицом, которое может быть признано иностранным агентом. Мы знаем несколько случаев, когда это происходило в России. Пример, который у всех на устах, это Саратовская служба помощи больным с сахарным диабетом, которую признали иноагентом, и она в итоге вынуждена была закрыться. Такие случаи говорят о том, что этого не нужно делать. Предложение заключается в том, чтобы благотворительные фонды оградить от такой перспективы и не признавать их иноагентами. Это первое. Второе — это те фонды, которые уже признаны иноагентами, надо дать им возможность выйти из этого реестра, чтобы они не носили на себе этого "клейма"», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, Путин пообещал еще раз проверить критерии, сформулированные в законе об иноагентах, назвав их «размытыми».
«Часто-нечасто, но я знаю, бывает, и мне даже мои личные знакомые говорили, что они занимаются тем-то, такой-то благотворительной деятельностью, а их подводят уже к тому, что они иноагенты. Знаю, и на Совете по правам человека об этом тоже коллеги говорят. Я постоянно даю такие поручения в Администрацию президента и депутатам Госдумы, чтобы возвращались, совершенствовали этот инструмент и ни в коем случае не злоупотребляли им», — подчеркнул Путин в ходе дискуссии с главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым, получившим недавно Нобелевскую премию мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 28 октября, что Путин пока не видел обращение руководителей благотворительных фондов, касающееся закона об иноагентах, однако главе государства о нем сообщат.
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