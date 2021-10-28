«Пас Путина»: Благотворители верят, что президент изменит закон об иноагентах

«Учитывая, что он (Путин — прим. НСН) сейчас сам об этом (изменениях в закон об иноагентах — прим. НСН) заявил на «Валдайском форуме», мы воспользовались его «пасом», отреагировали и отправили ему это предложение. Мы очень надеемся на то, что это будет услышано и что эти изменения будут внесены в закон», — сказал Алешковский.

По его словам, Путин год назад услышал и отреагировал на предложение благотворителей о налогах, что уже принесло в этот сектор миллиарды рублей.

«У нас есть примеры того, как президент менял свою позицию. Например, он много лет стоял на позиции, что бизнесу за участие в благотворительности не нужно давать никаких налоговых преференций. Но год назад, во время первого локдауна, он свою позицию изменил, был создан прецедент, появился замечательнейший налоговый вычет для бизнеса за участие в благотворительности, который в этом году уже принес миллиарды рублей в некоммерческий сектор. Мы точно также год назад обращались к президенту, многие люди ходили в администрацию президента. Он услышал такую позицию и принял тогда такое решение», — рассказал директор фонда «Нужна помощь».

Алешковский также рассказал о сути предложений.

«Изменений несколько, и они довольно простые. В законе и так описано, что благотворительная деятельность не может быть политической, при этом благотворительный фонд является юрлицом, которое может быть признано иностранным агентом. Мы знаем несколько случаев, когда это происходило в России. Пример, который у всех на устах, это Саратовская служба помощи больным с сахарным диабетом, которую признали иноагентом, и она в итоге вынуждена была закрыться. Такие случаи говорят о том, что этого не нужно делать. Предложение заключается в том, чтобы благотворительные фонды оградить от такой перспективы и не признавать их иноагентами. Это первое. Второе — это те фонды, которые уже признаны иноагентами, надо дать им возможность выйти из этого реестра, чтобы они не носили на себе этого "клейма"», — заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 21 октября, Путин пообещал еще раз проверить критерии, сформулированные в законе об иноагентах, назвав их «размытыми».