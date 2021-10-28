Хаматова, Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах

Письмо главе государства подписали более 40 человек, в том числе учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель собственного благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, отмечает РЕН ТВ.

Как отмечается в обращении, деятельность благотворительных организаций не может считаться политической, и осуществление фондами деятельности, которая противоречит положениям их уставов, «и так является предметом контроля со стороны Минюста России».

«В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке», — уточняется в письме.

В фондах подчеркивают, что под действие закона об иноагентах не попадают религиозные организации, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения, международные фонды. Благотворительные фонды просят добавить их в список исключений, отмечает Ura.ru.

