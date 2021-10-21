«Башку никто не рубит»: Путин пообещал Муратову вернуться к закону об иноагентах
Президент России Владимир Путин пообещал главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову, что размытые критерии в законе об иноагентах будут анализироваться. Эта тема возникла на заседании международного клуба «Валдай» после выступления главы государства.
«Вы правы, надо ещё раз и ещё раз посмотреть эти размытые критерии (включения СМИ в разряд иноагентов – НСН). Мне даже мои личные знакомые говорили: «Мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, нас уже подводят к тому, что мы иноагенты». На Совете по правам человека тоже об этом коллеги говорят. Я постоянно даю поручения в администрацию президента, депутатам Госдумы, чтобы возвращались и совершенствовали этот инструмент, ни в коем случае не злоупотребляли им».
Дмитрий Муратов, обращаясь к президенту обратил внимание на неоднозначность формулировок закона о СМИ-иноагентах, а также на то, что этот статус присваивается не решением суда. Муратов назвал это «клеймом» и напомнил персонажа Миледи из книги «Три мушкетёра».
«Это такое же клеймо, как у неё. Но ведь, когда Миледи отрубал голову лильский палач на рассвете, всё-таки ей прочитали приговор, а здесь нет приговоров», - заметил Муратов.
В ответ президент заметил, что, в отличие от аналогичного закона США, в российском нет никаких особых ограничений, кроме обязанности информировать общество о получении иностранного финансирования.
«Приговора действительно нет. Вот с Миледи был приговор – ей башку отрубили, а здесь никто, ничего не рубит. Как работали раньше, так и работайте», - подчеркнул Владимир Путин.
Президент также поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии мира. Путин добавил, что главред «Новой газеты» в первую очередь заслуживает премии за то, что занимается благотворительностью.
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