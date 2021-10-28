Песков: Путину доложат о письме благотворителей по закону об иноагентах

Президент Владимир Путин пока не видел обращение руководителей российских благотворительных фондов о выведении этих организаций из-под действия закона об иноагентах, однако главе государства о нем сообщат. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Пока президент это обращение не видел. Безусловно, оно будет во все доклады включено, будет доведено до сведения главы государства», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Песков напомнил, что на Валдайском форуме Путин отмечал необходимость «поработать и разобраться с правоприменительной практикой» закона об иноагентах.

Ранее более 40 представителей благотворительных фондов страны подписали обращение к Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на эти организации. В частности, свои подписи поставили учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель собственного благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель фонда «Подсолнух» Тимур Бекмамбетов.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ИноагентыДмитрий ПесковВладимир Путин
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