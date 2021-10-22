«Миледи голову отрубили». Самые яркие высказывания Путина на Валдае

МИЛЕДИ И ИНОАГЕНТЫ

По мнению журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова, главным хитом дискуссии стал разговор Путина с лауреатом Нобелевской премии мира, главредом «Новой газеты» Дмитрием Муратовым.

Муратов начал с шутливого: «Уважаемый господин президент, гости Валдайского клуба, хочу сказать, что деньги поделены». Далее Нобелевский лауреат рассказал, что потратит премию на помощь благотворительным фондам.

После этого главред «Новой газеты» заговорил об иноагентах, сравнив их с Миледи.

«Этот закон бессуден, там не предусмотрен суд. Тебя назначают иностранным агентом, и нет состязания сторон, предоставления доказательств и приговора. Есть клеймо. Напомню нашу любимую с детства книгу: это такое же клеймо, как у Миледи в «Трех мушкетерах». Но ведь когда Миледи отрубали голову, лилльский палач на рассвете, все-таки ей прочитали приговор. А здесь нет приговора. Больше того, из этого закона нельзя выйти. У нас нет даже предупреждения о том, что с завтрашнего дня ты становишься иностранным агентом. Для многих, безусловно, это – врагом Родины», - посетовал Муратов.

В ответ Путин поздравил Муратова с присуждением Нобелевской премии, упомянув при этом Николая Бердяева.

«Во-первых, я хочу вас поздравить с присуждением Нобелевской премии. Обращаю ваше внимание, что Николай Бердяев был выслан большевиками на известном «философском» пароходе в 1922 году, и неоднократно его кандидатура подавалась в Нобелевский комитет для присуждения ему премии. Но ему так и не присудили Нобелевскую премию», - сказал президент, добавив, что вручил бы Муратову премию Нобелевскую премию за благотворительность, которая является «благородной работой».

Путин согласился с озабоченностью Муратова по поводу закона об иноагентах, признавшись, что жалобы на него поступали и от его «личных знакомых».

«Вы сказали, что нет приговора, – так его и нет, действительно. С Миледи был приговор – ей голову отрубили. А здесь никто ничего не рубит. Как работали дальше, так и работайте», - добавил президент.

ГЕНДЕРНАЯ ФАНТАСМАГОРИЯ

Не менее яркой получилась часть выступления Путина, посвященная вопросам гендерного и расового равенства.

«Глядя на происходящее в ряде западных стран, мы с изумлением узнаём отечественные практики, которые сами, к счастью, оставили, надеюсь, в далёком прошлом. Борьба за равноправие и против дискриминации превращается в агрессивный догматизм на грани абсурда, когда великих авторов прошлого – того же Шекспира – перестают преподавать в школах и университетах, потому что они, эти идеи, являются, как там считают, отсталыми. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чём нужно снимать кино, сколько персонажей какого цвета или пола там должно быть. Получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. В совершенную фантасмагорию превратилась в ряде западных стран дискуссия о правах мужчин и женщин. Смотрите, дойдёте там до того, как большевики предлагали, не только кур обобществлять, но и женщин обобществлять. Ещё один шаг – и вы там будете», - предупредил Путин.

При этом он назвал «чудовищными» случаи, когда детям сегодня с малолетства внушают, что мальчик легко может стать девочкой и наоборот.

«Конечно, те социально-культурные потрясения, которые происходят в тех же Штатах и в Западной Европе, не наше дело, мы туда не лезем. Кто-то в западных странах уверен, что агрессивное вымарывание целых страниц собственной истории, «обратная дискриминация» большинства в интересах меньшинств или требование отказаться от привычного понимания таких базовых вещей, как мама, папа, семья или даже различие полов, – это, по их мнению, и есть вехи движения к общественному обновлению. (…) Мы просим только в наш дом особенно не лезть. У нас другая точка зрения, во всяком случае, у подавляющего большинства российского общества – так будет, конечно, более точно сказать – другая точка зрения: мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа», - добавил Путин.