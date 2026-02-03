Потребители предпочитают платить за бытовую технику, одежду и косметику в рассрочку вне зависимости от суммы чека, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с НСН.

Покупки в рассрочку создают определенные риски, среди которых — ложное ощущение сниженной цены или постоянный отток денег с карты. Многие потребители из-за системы отложенных платежей решаются на серьезные траты, которые бы они не сделали в обычной ситуации. С таким мнением выступил экономист Роберт Сабирянов. Его слова приводит «Лента.ру». Богданов рассказал, что россияне покупают таким образом чаще всего.