Ретейлеры объяснили популярность покупок в рассрочку в России
Россияне покупают в рассрочку не только товары с высоким ценником, заявил НСН Станислав Богданов.
Потребители предпочитают платить за бытовую технику, одежду и косметику в рассрочку вне зависимости от суммы чека, рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в беседе с НСН.
Покупки в рассрочку создают определенные риски, среди которых — ложное ощущение сниженной цены или постоянный отток денег с карты. Многие потребители из-за системы отложенных платежей решаются на серьезные траты, которые бы они не сделали в обычной ситуации. С таким мнением выступил экономист Роберт Сабирянов. Его слова приводит «Лента.ру». Богданов рассказал, что россияне покупают таким образом чаще всего.
«Рассрочки — востребованный инструмент у потребителей. По данным участников отрасли, чаще всего в рассрочку приобретают бытовую технику и электронику — около 40% покупателей указывают эти категории среди недавних покупок. Речь идет о холодильниках, смартфонах, компьютерах, телевизорах, стиральных машинах. Также активно используется рассрочка для одежды, обуви, косметики. Структура чеков показывает, что рассрочка работает в средней ценовой категории: более половины покупок укладываются в сумму до 30 тысяч рублей, свыше 70% — до 50 тысяч. При этом чек заметно зависит от категории: большинство покупок одежды и косметики стоят до 10 тысяч рублей, тогда как техника чаще приобретается на суммы от 10 тысяч и выше. Это показывает, что россияне используют рассрочку не только для крупных приобретений», — подчеркнул он.
В пресс-службе «М.Видео», со своей стороны, указали на кризис потребительского кредитования, из-за чего пострадал спрос именно на дорогие товары.
«По итогам 2025 года рынок потребительского кредитования в России заметно сократился. По данным Объединенного кредитного бюро, объем POS-кредитования снизился на 52% в количественном выражении и на 51% в денежном по сравнению с 2024 годом. Дополнительное давление на рынок оказали и регуляторные меры Банка России — ужесточение нормативов по предельной долговой нагрузке (ПДН) на клиента и макропруденциальные лимиты для банков (МПЛ). В результате торговым сетям стало заметно сложнее сохранять длинные рассрочки, особенно в низкомаржинальных товарных категориях. Потребители в 2025 году чаще выбирали сберегательную модель поведения, откладывая крупные покупки в связи с привлекательными ставками по депозитам. Сильнее всего спад отразился на категориях со средним и высоким чеком — прежде всего на телеком-сегменте, компьютерах, планшетах, аудио- и видеотехнике», — сообщил НСН ретейлер.
Ранее психолог Екатерина Каталина объяснила НСН опасность покупки товаров в рассрочку.
