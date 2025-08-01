Сокращение сроков рассрочки может удержать пользователей от покупок. Это повлияет на 15-20% рынка, рассказал председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ) Станислав Богданов в разговоре с НСН.

Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сервисов рассрочки 31 июля 2025 года, который ограничивает ее максимальный срок с 1 апреля 2026-го шестью месяцами. Эта мера может изменить ситуацию на рынке торговли, отметил эксперт.