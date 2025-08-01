Минус 20% покупок: Как сокращение сроков рассрочки повлияет на продажи
После ограничения максимального срока рассрочки почти каждый пятый клиент может отказаться от онлайн-заказов, заявил НСН Станислав Богданов.
Сокращение сроков рассрочки может удержать пользователей от покупок. Это повлияет на 15-20% рынка, рассказал председатель президиума ассоциации компаний розничной торговли (АКРОТ) Станислав Богданов в разговоре с НСН.
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании сервисов рассрочки 31 июля 2025 года, который ограничивает ее максимальный срок с 1 апреля 2026-го шестью месяцами. Эта мера может изменить ситуацию на рынке торговли, отметил эксперт.
«Закон затронет широкий круг участников розничной торговли как в онлайн, так и в офлайн сегментах. В первую очередь, это продавцы дорогостоящих товаров: смартфонов, бытовой техники, одежды и обуви, меховых изделий, мебели, товаров для ремонта и ювелирных изделий. В среднем доля продаваемых в рассрочку товаров сейчас оценивается в 15-20% в зависимости от товарной категории, среди наиболее востребованных опций — рассрочка на 12 и 24 месяца. Резкое сокращение срока действия рассрочки и введение пороговой суммы в 50 тысяч рублей может стать сдерживающим фактором для ряда покупателей при приобретении упомянутых мной категорий товаров», — подчеркнул он.
Ранее президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков рассказал НСН, кто виноват в массовых возвратах товаров на маркетплейсах.
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