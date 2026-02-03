«Факторов, которые влияют на повышение цен, довольно много. Большая проблема заключается в том, что стоимость производства растет. Она растет, в том числе, по причине изменений в налоговой сфере. Для целого ряда проектов это может существенно удорожить производство. Также не стоит забывать, что подписки у нас включают НДС, который повышен. В стране инфляция на уровне 10% в год минимум. Все это в комплексе влияет на повышение цен, повышение цен на подписки неизбежно. Возможно, не у всех, кто-то сможет оставить цены на уровне 2025 года, чтобы заработать большее число подписчиков. Но надо сказать, что российские онлайн-кинотеатры по объему своего ассортимента стоят крайне дешево, если сравнивать с любыми зарубежными сервисами. У нас индустрия домашних развлечений очень доступная. Стоимость билетов в кино у нас значительно превышает среднюю стоимость подписки», - рассказал он.

Также он отметил, что рост рынка продолжится, несмотря на рост цен.

«Конечно, дальше расти такими же процентами не получится чисто математически. Объем населения – это ограниченная величина, но до плато мы еще не дошли. Я думаю, что стоит ожидать теперь увеличения количества подписок у одного пользователя. Потому что сервисы у нас стараются создать уникальный контент, кто-то заходит в спортивную нишу и так далее. Люди будут смотреть один сериал, а потом оставаться на платформы», - отметил он.

Онлайн-кинотеатры приготовили на февраль 2026 года несколько ярких премьер. Среди них как проекты, которые в 2025 году успели удивить кинокритиков, так и продолжения историй, которые уже полюбились зрителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





