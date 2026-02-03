Почему рост цен на подписки не отпугнет россиян от онлайн-кинотеатров
Алексей Бырдин заявил НСН, что индустрия домашних развлечений очень доступная в России, а стоимость билетов в кино значительно превышает среднюю стоимость подписки.
В 2026 году стоимость подписок на онлайн-кинотеатры неизбежно вырастет, но это не отпугнет ценителей разнообразного контента, рассказал НСН глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Аудитория российских онлайн-кинотеатров по итогам 2025 года выросла на 30% и достигла 75 млн человек, следует из исследования агентства TelecomDaily. Количество россиян, имеющих платные подписки на стриминги, также выросло на 33,3%, до 54 млн. Но в 2026 году стриминги ожидают роста цен на производство кино, которое может оказаться «бесконтрольным» и заметно опередить инфляцию, передает РБК. Бырдин отметил, что рост цен неизбежен.
«Факторов, которые влияют на повышение цен, довольно много. Большая проблема заключается в том, что стоимость производства растет. Она растет, в том числе, по причине изменений в налоговой сфере. Для целого ряда проектов это может существенно удорожить производство. Также не стоит забывать, что подписки у нас включают НДС, который повышен. В стране инфляция на уровне 10% в год минимум. Все это в комплексе влияет на повышение цен, повышение цен на подписки неизбежно. Возможно, не у всех, кто-то сможет оставить цены на уровне 2025 года, чтобы заработать большее число подписчиков. Но надо сказать, что российские онлайн-кинотеатры по объему своего ассортимента стоят крайне дешево, если сравнивать с любыми зарубежными сервисами. У нас индустрия домашних развлечений очень доступная. Стоимость билетов в кино у нас значительно превышает среднюю стоимость подписки», - рассказал он.
Также он отметил, что рост рынка продолжится, несмотря на рост цен.
«Конечно, дальше расти такими же процентами не получится чисто математически. Объем населения – это ограниченная величина, но до плато мы еще не дошли. Я думаю, что стоит ожидать теперь увеличения количества подписок у одного пользователя. Потому что сервисы у нас стараются создать уникальный контент, кто-то заходит в спортивную нишу и так далее. Люди будут смотреть один сериал, а потом оставаться на платформы», - отметил он.
Онлайн-кинотеатры приготовили на февраль 2026 года несколько ярких премьер. Среди них как проекты, которые в 2025 году успели удивить кинокритиков, так и продолжения историй, которые уже полюбились зрителям, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ретейлеры объяснили популярность покупок в рассрочку в России
- Почему рост цен на подписки не отпугнет россиян от онлайн-кинотеатров
- Хабиров: У напавшего на гимназию в Уфе был игрушечный автомат
- Бывший «Театр песни» Аллы Пугачевой завершил реорганизацию
- В России придумали, как военным обойтись без интернета Starlink
- Зоозащитник поддержал конфискацию животных у жестоких хозяев по решению суда
- Смотрят запоем: Что помогло онлайн-кинотеатрам увеличить аудиторию на 30%
- Риелтор раскрыл причины обвала спроса на дома в Подмосковье
- Новак: В 2026 году ВВП России увеличится на 1-1,3%
- «Нужен новый закон»: Почему стриминги не хотят маркировать нейромузыку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru