Путин подписал закон о регулировании работы сервисов рассрочки

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, с 1 апреля 2026 года максимальный срок рассрочки составит полгода, а с 1 апреля 2028 года - четыре месяца.

Отмечается, что цена договора рассрочки должна быть равна стоимости приобретаемого товара. Данные о договорах будут передаваться в бюро кредитных историй (БКИ), за исключением покупок, сумма которых не превышает 50 тысяч рублей.

Закон устанавливает, что операторами сервисов рассрочки смогут выступать юрлица из соответствующего реестра. Им запрещено совмещать свою деятельность с деятельностью некредитной финансовой организации, кроме МФО.

Ранее в Роскачестве заявили, что если не платить рассрочку на маркетплейсах, то долг может быть взыскан через суд, сообщает RT.

