МВД РФ: с 1 июня возобновляется прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов
Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов на 10 лет возобновляется в России с 1 июня, сообщило МВД РФ.
В четверг, 2 февраля портал «Госуслуги» объявил о временном прекращении приёма заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации. По данным портала, услугой нельзя будет воспользоваться как минимум до конца марта.
Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на 5 лет вместо новых биометрических 10-летних.
«Гознак» утонил, что решение о приостановке приема заявлений на заграны нового образца связано с нехваткой микросхем (ранее они поставлялись из Германии), необходимых при производстве чипов с биометрией на фоне увеличенного спроса на такие удостоверения личности. Как рассказал НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко, отечественные заводы восстанавливают работоспособность оборудования для полноценного выпуска интегральных схем, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru