Экс-футболист сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП
Футболист, бывший полузащитник клуба «Монако» и сборной Хорватии Никола Покривач погиб в результате аварии, спортсмену было 39 лет. Об этом сообщили в Хорватском футбольном союзе.
По данным портал vecernji.hr, ДТП произошло накануне в Карловаце. Столкнулись четыре легковых автомобиля, два человека, включая футболиста, погибли, троих доставили в больницу.
Известно, что Покривач возвращался с тренировки клуба «Войнич», в котором играл с 2024 года.
Никола Покривач выступал за сборную Хорватии в 2008-2010 годах, провел 14 матчей в составе команды. На клубном уровне футболист представлял в том числе хорватские «Динамо» (Загреб), «Интер» (Запрешич), австрийский «Зальцбург», французский «Монако». В 2015 году у спортсмена обнаружили лимфому Ходжкина, он перенес пересадку костного мозга, вылечился и в 2017-м завершил карьеру. Однако спустя четыре года Покривач вернулся в спорт, он играл за команды из низших дивизионов.
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