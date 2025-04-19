Экс-футболист сборной Хорватии Покривач погиб в ДТП

По данным портал vecernji.hr, ДТП произошло накануне в Карловаце. Столкнулись четыре легковых автомобиля, два человека, включая футболиста, погибли, троих доставили в больницу.

Известно, что Покривач возвращался с тренировки клуба «Войнич», в котором играл с 2024 года.

Никола Покривач выступал за сборную Хорватии в 2008-2010 годах, провел 14 матчей в составе команды. На клубном уровне футболист представлял в том числе хорватские «Динамо» (Загреб), «Интер» (Запрешич), австрийский «Зальцбург», французский «Монако». В 2015 году у спортсмена обнаружили лимфому Ходжкина, он перенес пересадку костного мозга, вылечился и в 2017-м завершил карьеру. Однако спустя четыре года Покривач вернулся в спорт, он играл за команды из низших дивизионов.

