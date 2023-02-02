В Кремле призвали к «простоте» при оформлении загранпаспортов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на 5 лет вместо новых биометрических 10-летних. Так он прокомментировал информацию о временном прекращении в России оформления загранпаспортов нового поколения.

Пресс-секретарь президента РФ связал это с техническими вопросами. «Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то», - заметил Песков.