В Кремле призвали к «простоте» при оформлении загранпаспортов

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал россиян быть проще и оформлять заграничные паспорта старого образца на 5 лет вместо новых биометрических 10-летних. Так он прокомментировал информацию о временном прекращении в России оформления загранпаспортов нового поколения.

Пресс-секретарь президента РФ связал это с техническими вопросами. «Наверняка какие-то там технические проблемы с чипами или еще что-то», - заметил Песков.

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В четверг, 2 февраля портал «Госуслуги» объявил о временном прекращении приёма заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца, которые содержат электронный носитель информации. По данным портала, услугой нельзя будет воспользоваться как минимум до конца марта.

«Гознак» утонил, что это связано с нехваткой микросхем (ранее они поставлялись из Германии), необходимых при производстве чипов с биометрией на фоне увеличенного спроса на такие удостоверения личности. Как рассказал НСН доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко, отечественные заводы восстанавливают работоспособность оборудования для полноценного выпуска интегральных схем.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:МикроэлектроникаЗагранпаспортПесков
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