«Работают в три смены»: Заводы разворачивают производство чипов

Ранее стало известно, что заявления на загранпаспорта нового образца с электронным носителем перестали принимать со 2 февраля. В «Гознаке» говорят, что дело в высоком спросе и нюансах производства чипов, которые выпускает «Микрон». Тимошенко отметил, что выпуском чипов занимается не только «Микрон».

«Проблема есть, но «Микрон», помимо выпуска классических чипов, выпускает еще те, которые раньше изготавливали на зарубежных заводах. За прошлый год много чипов переориентировано на производственную базу «Микрона», а завод уже в рамках того оборудования, которое есть, работает в три смены 24/7. Речь идет о чипах не только для паспортов, но и других интегральных схем», - сказал Тимошенко.

Собеседник НСН отметил, что «Микрон» не единственное предприятие, где могут выпускать чипы.

«У нас есть другие заводы. Часть задач перераспределяется – завод НМ ТЕХ сейчас восстанавливает работоспособность оборудования, чтобы наладить единый цикл для полноценного изготовления интегральных схем. Дефицит также может наблюдаться в операционных усилителях, различных преобразователях, микроконтроллерах», - пояснил Тимошенко.