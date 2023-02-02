«Работают в три смены»: Заводы разворачивают производство чипов
В 2022 году много чипов, выпускаемых на Западе, были переориентированы на российские заводы, сказал НСН кандидат технических наук Александр Тимошенко.
Российские заводы восстанавливают работоспособность оборудования для полноценного выпуска интегральных схем, заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко в разговоре с НСН.
Ранее стало известно, что заявления на загранпаспорта нового образца с электронным носителем перестали принимать со 2 февраля. В «Гознаке» говорят, что дело в высоком спросе и нюансах производства чипов, которые выпускает «Микрон». Тимошенко отметил, что выпуском чипов занимается не только «Микрон».
«Проблема есть, но «Микрон», помимо выпуска классических чипов, выпускает еще те, которые раньше изготавливали на зарубежных заводах. За прошлый год много чипов переориентировано на производственную базу «Микрона», а завод уже в рамках того оборудования, которое есть, работает в три смены 24/7. Речь идет о чипах не только для паспортов, но и других интегральных схем», - сказал Тимошенко.
Собеседник НСН отметил, что «Микрон» не единственное предприятие, где могут выпускать чипы.
«У нас есть другие заводы. Часть задач перераспределяется – завод НМ ТЕХ сейчас восстанавливает работоспособность оборудования, чтобы наладить единый цикл для полноценного изготовления интегральных схем. Дефицит также может наблюдаться в операционных усилителях, различных преобразователях, микроконтроллерах», - пояснил Тимошенко.
По словам Тимошенко, принят план развития микроэлектронной промышленности, на проекты заложены деньги.
«У «Микрона» получены деньги на расширение производства, развитие кадрового потенциала, технологической базу и над этим ведется активная работа. Наш университет участвует в создании фотолитографа», - рассказал Тимошенко.
Что касается зарубежных чипов, то Тимошенко рассказал о проблемах с китайскими интегральными схемами.
«Ряд чипов поставляют по параллельному импорту, что-то везут из Китая. Правда, есть проблема с китайскими чипами, которая касается качества, отбраковки, они просто могут не работать», - резюмировал Тимошенко.
Ранее Александр Тимошенко говорил НСН, что каждую интегральную схему, которая поступает, можно проверить. По его словам, это не такая большая процедура, просто она стоит немного дороже.
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