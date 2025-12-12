Член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов в пресс-центре НСН ранее заявил, что автоматическую блокировку контента с матом поддержали 70% россиян, но правительство дало отрицательный отзыв на законопроект,

«Чем больше мы блокируем что-то, тем больше это вызывает интерес. Например, я из маленького города Приморского края. Там люди в основном работают на заводе. Как можно работать на заводе и не материться? Это разве не 70% жителей нашей страны? Депутат Свинцов говорил, что его законопроект о запрете мата в интернете поддержали 70% россиян. Мы ведь все понимаем, что это неправда. В регионах люди мыслят по-другому. Там все иначе, культура другая», — сказал собеседник НСН.

В текущем году наблюдается усиление контроля со стороны государства за контентом в интернете и деятельностью творческих личностей. Процесс ужесточения цензурных ограничений в публичном пространстве идет по нарастающей. Ярким примером такой тенденции стал законопроект, внесенный летом, который предусматривает запрет на использование нецензурной лексики в Сети. В случае одобрения Госдумой его действие распространится на все интернет‑платформы и социальные сети.

Ранее Свинцов в пресс-центре НСН призвал российских артистов отказаться от использования в своих песнях мат, пригрозив штрафами и блокировкой контента.

