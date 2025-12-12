«Я предлагал дать Роскомнадзору возможность в автоматическом режиме блокировать весь контент в Интернете, содержащий нецензурную брань. Меня поддержали примерно 70% граждан нашей страны, которые абсолютно солидарны со мной в том, что надо блокировать мат в Интернете. Социальные сети никак не контролируют возраст пользователей — там и 10-летние дети, и взрослые, и пожилые люди. Многие пользователи позволяют себе писать в комментариях любые фразы — и матерные, и просто гадкие. Напомню, в России действует кодекс об административных правонарушениях, где четко прописана квалификация: если человек ругается матом, то это мелкое хулиганство, за которое грозит штраф до 1500 рублей. Пока что правительство дало отрицательный отзыв на этот законопроект. Я считаю, что они не разобрались. В каком-то правовом управлении, видимо, сидят малограмотные люди, которые посчитали, что я своим законом сужаю возможности», — сказал собеседник НСН.

В текущем году надзор со стороны властей за интернет‑пространством и деятелями искусства заметно усилился. Тенденция к ужесточению цензуры в публичной сфере продолжает развиваться. Так, летом был внесен законопроект, предусматривающий запрет на использование нецензурной лексики в интернете.

На фоне этой инициативы председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением запретить песни рок‑группы «Сектор Газа», содержащие нецензурные выражения. Основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, в свою очередь, в беседе со спецкором НСН заявил о необходимости «очищения» российской медиасреды от поверхностного контента.

