«Мужчины в 90-х, женщины в 2000-х»: Лисовец рассказал, что сейчас в моде у россиян

Российские женщины активно возвращают тренды из двухтысячных, когда как мужчины особо неприхотливы в своей одежде и аксессуарах, заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в беседе с НСН.

На российском рынке продолжает расти объем люксовых товаров, несмотря на уход многих западных брендов. С начала 2025 года элитная категория заняла 12% фэшн-рынка, что на 2% больше, чем годом ранее, отмечает «Коммерсантъ» с ссылкой на Fashion Consulting Group. Также большой популярностью пользуются доставки из-за границы: доля элитных брендов на этом рынке достигла 17% в январе—апреле текущего года по данным CDEK.Shopping. Собеседник НСН объяснил популярность товаров тем, что это не является вопросом денег, а позволяет заявить о своем социальном статусе. Он добавил, что такой подход возвращает моду в двухтысячные.