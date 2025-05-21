«Мужчины в 90-х, женщины в 2000-х»: Лисовец рассказал, что сейчас в моде у россиян
Женщины активно покупают аксессуары из нулевых, а мужчины выглядят также как и в 90-х, отметил в интервью НСН эксперт моды Владислав Лисовец.
Российские женщины активно возвращают тренды из двухтысячных, когда как мужчины особо неприхотливы в своей одежде и аксессуарах, заявил эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец в беседе с НСН.
На российском рынке продолжает расти объем люксовых товаров, несмотря на уход многих западных брендов. С начала 2025 года элитная категория заняла 12% фэшн-рынка, что на 2% больше, чем годом ранее, отмечает «Коммерсантъ» с ссылкой на Fashion Consulting Group. Также большой популярностью пользуются доставки из-за границы: доля элитных брендов на этом рынке достигла 17% в январе—апреле текущего года по данным CDEK.Shopping. Собеседник НСН объяснил популярность товаров тем, что это не является вопросом денег, а позволяет заявить о своем социальном статусе. Он добавил, что такой подход возвращает моду в двухтысячные.
«Сумка — это показатель статуса у женщины, как у мужчины когда-то были часы. Это было популярно в России. Хорошая сумка у нас вообще считалась главным. Можно было ничего не иметь, но сумка должна была быть дорогой, чтобы вокруг все уважали. Поэтому сегодня даже среди моих знакомых многие не жалеют денег на то, чтобы купить именно брендовую хорошую вещь. Это говорит о том, что в моду возвращаются двухтысячные», — отметил Лисовец.
Эксперт также назвал самые популярные бренды у модниц.
«На первом месте у всех модниц — это Miu Miu и Prada. А третью строчку смело можно отдать Yves Saint Laurent. Его выбирают люди с утончённым вкусом. В пятерку также входят Louis Vuitton и Hermes. Эти два бренда позволяют всем показать, что у тебя есть деньги. Раньше в топе был Chanel, но их сумки стали похожими друг на друга, хотя они бы заняли сейчас шестое место», — заявил он.
Теле- и радиоведущий добавил, что с доставкой таких вещей в Россию нет никаких проблем. В страну можно привезти любой предмет гардероба для личного пользования, хотя и купить его придется с наценкой, а вот торговать такими вещами будет невыгодно.
«Сейчас есть байеры, которые привезут любые вещи. Это будет гораздо дороже, чем они стоят за границей. Не все сумки дорожают со временем. В любом случае, сумка, которую вы вынесли из магазина, она сразу уже считается б/у, и её стоимость в России дорожает только из-за растаможки и доставки», — отметил Лисовец.
Он уточнил, что, чтобы по-настоящему заявить о себе в обществе, придется обзавестись не просто люксовым аксессуаром, а уникальной вещью.
«Сейчас стали популярными винтажные сумки — восстановленные вещи известных брендов из двухтысячных и девяностых. Таким образом ты становишься абсолютно эксклюзивным. В этом есть соревновательный эффект. Дамы как бы так показывают свой статус в обществе», — сказал эксперт.
С другой стороны, все эти тенденции касаются только женщин, а мужчины привыкли к неприхотливому гардеробу и стилю, который может не меняться десятилетиями, подчеркнул Лисовец.
«Наши мужчины не особо наряжаются. Их обычный стиль — это поло с логотипом. Зачастую оно одного и того же кроя, но отличается только надписями. У кого-то на вышивке Ralph Lauren, у кого-то это треугольничек Prada, у кого-то это Dolce & Gabbana. Наши мужчины не особо смелые в самовыражении. Их стиль чуть-чуть отдает девяностыми. У нас скучно в этом плане», — добавил он.
Ранее Лисовец в эфире НСН посоветовал выпускницам не злоупотреблять косметикой и укладками, чтобы не превращаться во взрослых женщин.
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