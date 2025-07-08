Над Белгородской областью уничтожили три украинских БПЛА
8 июля 202507:35
Три беспилотника ВСУ ликвидировали в Белгородской области. Об этом рассказали в Минобороны.
Как уточнили в ведомстве, дежурные средства ПВО сбили БПЛА в период с 22:30 7 июля до 07:00 8 июля мск.
«Уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области», - говорится в сообщении.
Накануне военные сбили пять беспилотников ВСУ в Крыму, напоминает Ura.ru.
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