Мантуров допустил возвращение зарубежных брендов ради конкуренции

По словам Мантурова, решение будет приниматься исходя из интересов расширения номенклатуры и увеличения конкуренции.

13 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что для западных брендов, которые покинули Россию и критиковали ее, простых извинений будет недостаточно. Глава государства отметил, что пускать обратно иностранные компании на российский рынок нужно только те, возвращение которых выгодно России. По словам Путина, при решении подобных вопросов Россия будет также учитывать поведение ушедших компаний за последние три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

