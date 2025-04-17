«В целом задача была поддерживать экономику, оборудование, которое используется в России и так далее. В высокотехнологичном оборудовании никакого особого импортозамещения не произошло. Параллельный импорт – это все-таки больше про оборудование, про запасные части. Бренды типа ZARA в этот перечень не были включены, так как игра не стоит свеч. Завозить товары невысокого ценового сегмента невыгодно, потому что цены увеличатся значительно», - отметил он.

По его словам, на фоне слухов о возращении ряда брендов на российский рынок ограничения параллельного импорта выглядят логичными.

«Если мы говорим о товарах народного потребления, то здесь имеет смысл ограничить количество ввозимых брендов. Мы слышим, что ведутся переговоры, что какие-то компании собираются вернуться на российский рынок. Например, компания Kia пересмотрела стратегический план продаж на 2025 год, включив в него российский рынок. Конечно, в этой связи будут ограничивать параллельный импорт, чтобы защитить правообладателя от параллельных завозов», - объяснил Властопуло.

Также Властопуло предположил, что теперь Москва таким образом может ответить странам-соседям, которые не хотели участвовать в транзите товаров.

«Я думаю, что это еще мера для предотвращения импорта из стран Евразийского экономического союза. Это не самая очевидная причина, но мы знаем, что Казахстан, Узбекистан, Армения пытались ограничить поставки в Россию через свои страны. С их стороны были препятствия, возможно, это такой ответ. С 2023 года о параллельном импорте у нас детально не говорят, ни о деньгах, ни о составах. Поэтому сейчас очень сложно судить, сколько и что поставляется», - заключил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что в список планируется добавить определённые бренды, но убрать из него товары, которыми Россия сама себя полностью обеспечивает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

