Казахстан пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа

Казахстан пообещал ответить на торговые пошлины со стороны США. Об этом заявили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство... готовит официальный ответ», - указали в ведомстве.

Ранее Вашингтон решил ввести пошлины на продукцию из Казахстана в размере 25%, они будут действовать с 1 августа. Американский президент Дональд Трамп направил письмо с соответствующим уведомлением президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Также о 25-процентных пошлинах предупредили Японию, Южную Корею, Малайзию, Тунис, Боснию, пишет Ura.ru.

