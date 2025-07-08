Казахстан пообещал ответить на 25-процентные пошлины Трампа
Казахстан пообещал ответить на торговые пошлины со стороны США. Об этом заявили в пресс-службе министерства торговли и интеграции республики.
«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство... готовит официальный ответ», - указали в ведомстве.
Ранее Вашингтон решил ввести пошлины на продукцию из Казахстана в размере 25%, они будут действовать с 1 августа. Американский президент Дональд Трамп направил письмо с соответствующим уведомлением президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Также о 25-процентных пошлинах предупредили Японию, Южную Корею, Малайзию, Тунис, Боснию, пишет Ura.ru.
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