«Каждый образ должен отражать характер. Нельзя говорить, что все должны прийти в платьях. Если девушка больше предпочитает пиджаки и брюки, то это тоже может быть. Советую не наряжаться очень сильно, не злоупотреблять косметикой и укладками, чтобы не превращаться во взрослых женщин, чтобы потом не было стыдно смотреть на свои фотографии. Для этого за базу берем элегантность, нежность, легкость. Такие образы всегда хорошо заходят. Даже пиджак с джинсами у парня – это норма, не надо делать из этого день вашей свадьбы с неестественными нарядами. Девушка в нежном платье с накинутым сверху мужским пиджаком всегда выглядит красиво. Не бойтесь образ делать более повседневным. Ваш образ не должен быть похож на бал, куда отправилась Золушка. Это единственное, чего точно не стоит делать сегодня», - рассказал он.

Лисовец также назвал несколько беспроигрышных вариантов образов для девушек и парней.

«Все «скатерти» и «шторы» из прошлого выглядят очень смешно и неактуально. Лучше даже брюки в пол, пиджак и футболка. Превращаться в тетку и дядьку на выпускном точно не стоит. Для парней галстук необязателен, хотя это всегда красиво. Кеды из моды выходят, поэтому можно сочетать джинсы с туфлями. Мини-платье, казаки и кожанка – это хороший вариант для девушек. Вы отправляетесь в свободную жизнь, вы будете управлять и своим внешним видом теперь. Делайте так, как вам хочется! Если хочется побыть девочкой из 80-х, почему нет? Можно использовать большой пиджак и очки», - отметил он.

Лисовец добавил, что советует искать платья и образы в интернете, в этом году много недорогих и достойных вариантов на любой вкус.

«В интернете большой выбор недорогих нарядов, попадаются очень милые варианты. Попробуйте добавить к ним аксессуары и сумки. Сидите в интернете, листайте, я специально изучил этот вопрос. Очень много вариантов на любой вкус! И девушки, которые собираются показать все, что дал им Бог, найдут что-то для себя, и те, кто не собирается самоутверждаться с помощью платья», - заключил собеседник НСН.

Среди опрошенных россиян 26% респондентов планируют потратить на «последний звонок» до шести тысяч рублей, говорится в результатах исследования «Почта Банка». Вместе с тем 17% готовы отдать более 20 тысяч рублей, 16% — до 20 тысяч рублей, а 15% не планируют тратить на этот праздник вовсе.

