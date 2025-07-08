Залив в Охотском море назвали в честь десантников-героев Курильской операции

Безымянный залив в акватории Охотского моря у побережья острова Шумшу назвали в честь героев Курильской десантной операции. Об этом рассказал депутат Сахалинской областной думы Александр Болотников в беседе с РИА Новости.

По словам парламентария, решение приняли на основании предложения облдумы, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующий документ 7 июля.

«Отныне залив... будет носить название Десантников, что увековечит память героев Курильской десантной операции, которые стремительной атакой захватили в августе 1945 года японский оборонительный форпост, поставив... финальную точку во Второй мировой войне», - подчеркнул Болотников.

Депутат указал, что советские военные и морпехи вернули территорию в состав СССР.

Болотников напомнил, что кабмин также поддержал предложение назвать гору в Смирныховском районе именем родившегося на Сахалине Героя Советского Союза Николая Грищенко, а еще одну вершину на острове - именем командовавшего 165-м стрелковым полком во время освобождения Южного Сахалина Нигмата Курманова.

Между тем в движении «Зов народа» предложили назвать улицу в деревне Горки в Лениногорском районе Татарстана в честь певицы Надежды Кадышевой, пишет 360.ru.

