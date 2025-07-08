В Москве подозреваемого в подготовке теракта задержали 9 мая

Подозреваемый в подготовке теракта был задержан в Москве и арестован. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

Фигуранта задержали 9 мая.

«В тот же день ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 30 пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ (подготовка к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. - НСН)», - указано в документе.

Фигуранта взяли под стражу на два месяца. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты, пытавшейся оспорить арест, пишет Ura.ru.

Ранее стало известно, что в России задержали несколько готовивших теракты на 9 мая злоумышленников. В частности, мужчине в Калининграде украинские кураторы пообещали $205 тысяч за подрыв взрывного устройства на маршруте следования парадной колонны военных. В Вышнем Волочке задержали двух готовивших поджог одного из зданий Минобороны в преддверии празднования Дня Победы. Кроме того, в Ставропольском крае группа подростков планировала нападение на полицейских во время празднования 9 мая в одном из муниципалитетов региона.

