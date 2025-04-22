Бренд Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России

Модный дом Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы Роспатента.

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Компания намерена производить и продавать в РФ ювелирные украшения и бижутерию.

Бренд подал заявку в Роспатент в октябре прошлого года, ведомство одобрило ее в апреле текущего. Срок действия товарного знака - до 2034 года.

В 2022 году Louis Vuitton закрыл бутики в России на фоне ситуации вокруг Украины.

Ранее модный дом выпустил коллекцию ювелирных украшений, в которой использованы буквы V и Z. Пользователи соцсетей увидели в оформлении изделий поддержку российской специальной военной операции.

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ФОТО: РИА Новости
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