Бренд Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России
Модный дом Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные базы Роспатента.
Компания намерена производить и продавать в РФ ювелирные украшения и бижутерию.
Бренд подал заявку в Роспатент в октябре прошлого года, ведомство одобрило ее в апреле текущего. Срок действия товарного знака - до 2034 года.
В 2022 году Louis Vuitton закрыл бутики в России на фоне ситуации вокруг Украины.
Ранее модный дом выпустил коллекцию ювелирных украшений, в которой использованы буквы V и Z. Пользователи соцсетей увидели в оформлении изделий поддержку российской специальной военной операции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru