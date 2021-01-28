Шизофреники в опасности! Иммунолог рассказал, кто первый умрет от COVID-19

Шизофрения повышает вероятность смерти от коронавирусной инфекции почти в три раза, выяснили американские ученые. Специалисты проанализировали медицинские записи свыше 26 тысяч пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май прошлого года, 7,5 тысяч из которых заразились COVID-19.

Выяснилось, что более 800 пациентов с коронавирусом от общего числа больных в течение 45 дней с момента постановки диагноза скончались или были отправлены в хосписы.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН отметил, что связь шизофрении с более слабым иммунитетом была известна ученым и ранее.

«Исследование очень интересное. То, что 2,7 раза была больше смертности от ковида у пациентов с шизофренией, скажем так, результат ожидаемый. Вопрос в его интерпретации. Само заболевание ассоциировано с некоторыми особенностями генетики, влияние которой есть и на иммунный ответ у данной группы. В научной литературе есть сведения о том, что у пациентов с шизофренией несколько снижена реакция клеточного иммунитета на новые антигены», - заявил он.