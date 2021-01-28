Шизофреники в опасности! Иммунолог рассказал, кто первый умрет от COVID-19
Врач аллерголог-иммунолог в эфире НСН назвал особенности иммунной системы человека при заражении коронавирусом.
Шизофрения повышает вероятность смерти от коронавирусной инфекции почти в три раза, выяснили американские ученые. Специалисты проанализировали медицинские записи свыше 26 тысяч пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май прошлого года, 7,5 тысяч из которых заразились COVID-19.
Выяснилось, что более 800 пациентов с коронавирусом от общего числа больных в течение 45 дней с момента постановки диагноза скончались или были отправлены в хосписы.
Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире НСН отметил, что связь шизофрении с более слабым иммунитетом была известна ученым и ранее.
«Исследование очень интересное. То, что 2,7 раза была больше смертности от ковида у пациентов с шизофренией, скажем так, результат ожидаемый. Вопрос в его интерпретации. Само заболевание ассоциировано с некоторыми особенностями генетики, влияние которой есть и на иммунный ответ у данной группы. В научной литературе есть сведения о том, что у пациентов с шизофренией несколько снижена реакция клеточного иммунитета на новые антигены», - заявил он.
Собеседник НСН рассказал, что у женщин противовирусный иммунитет выше, чем у мужчин.
«В конце 1980-х – начале 1990-х годов серьезно занимались нейроиммунологией, влиянием работы нервной системы на иммунные процессы, и эти данные о шизофрении у ранних экспертов были получены. Те научные сведения получили сейчас клиническое подтверждение на практике. Легкому фактору протекания коронавируса способствуют известные факторы – это хороший иммунитет, который есть у каждого человека, но постепенно ослабевает с возрастом и имеет половые отклонения. У женщин противовирусный иммунитет несколько выше, чем у мужчин», - добавил врач.
Ранее сообщалось, что количество россиян с тяжелой формой COVID-19 увеличилось за прошедшие два месяца на 3%. В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отметили, что эти пациенты имеют выраженное снижение сатурации (уровень кислорода в крови) менее 90%.
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