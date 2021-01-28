Названо заболевание, почти втрое повышающее риск смерти от коронавируса

Шизофрения повышает вероятность смерти от коронавирусной инфекции примерно в 2,7 раза, выяснили американские учёные. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Специалисты проанализировали медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май прошлого года, 7 348 из которых заразились COVID-19, отмечает РЕН ТВ. Пациентов с психическими заболеваниями учёные разделили на три категории: с аффективными, тревожными расстройствами, а также с расстройствами шизофренического спектра. Течение их заболевания сравнили с данными больных коронавирусом без подобных расстройств.

Как выяснилось, среди пациентов с COVID-19 шизофренией страдали 75 человек, у 564 были выявлены аффективные расстройства, у 360 – тревожные. При этом 864 пациента с коронавирусом от общего числа больных в течение 45 дней с момента постановки диагноза скончались или были отправлены в хосписы, пишет NEWS.ru.

Учёные скорректировали итоги исследования с учётом пола, возраста, расы и факторов риска и обнаружили, что вероятность умереть от коронавируса у пациентов с шизофренией примерно в 2,7 раза выше. Связи между смертью от COVID-19 и аффективными или тревожными расстройствами исследователи не обнаружили. При этом учёные указывают, что для выявления связи шизофрении и смертности от вируса необходимы дальнейшие исследования.

