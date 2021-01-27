«Выбраться из ямы». Спортивный врач дал совет по тренировкам после COVID-19

Так как болезнь у всех протекает по-разному, то и подход должен быть абсолютно разный.

«Знаю спортсменов в лыжных гонках, биатлоне, которые до сих пор не могут выбраться из этой "ямы" после коронавируса. Переболели вроде бы нетяжело, но никак форму набрать не могут. Нужно смотреть индивидуально. Если были поражены легкие, спортсмен не может выйти на свой функциональный пик, потому что легкие у него не функционируют как надо, "раздышаться" не может. Может быть сердечная мышца поражена», - перечислил медик.

После перенесенной инфекции нужно обследоваться, подчеркнул он. «Перед тем, как приступить к тренировкам, посмотреть, в каком состоянии легкие, сделать ЭКГ, сдать биохимические анализы. Даже перед пробежками в парке проконсультироваться с врачом», - сказал собеседник НСН.

Ранее врач-иммунолог Илья Кукин заявил журналистам, что спортивные тренировки после коронавируса могут вызвать повторное заболевание или тяжелые постковидные состояния. По его словам, часто любители спорта, перенесшие COVID-19, после выздоровления перегружают свой организм в попытках вернуть показатели, которые были до болезни, а это «крайне опасно и недопустимо», так как после заболевания иммунитет еще слаб.

