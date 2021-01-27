В РФ количество пациентов с тяжелой формой COVID-19

Количество россиян с тяжелой формой COVID-19 увеличилось за прошедшие два месяца на 3%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Отмечается, что пациенты имеют выраженное снижение сатурации (уровень кислорода в крови) менее 90%.

Согласно данным оперштаба, в РФ за минувшие сутки было выявлено более 17 тысяч заражений коронавирусом. Общее число заражений с начала пандемии в стране превысило 3,7 млн.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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