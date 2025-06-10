В России поддержали возврат часового перерыва для работающих за компьютером

По его словам, компании, которые введут обязательные перерывы для сотрудников, на долгой дистанции обнаружат улучшение эффективности труда своих сотрудников.

«В краткосрочной перспективе компании могут опасаться снижения рабочего времени, однако на практике регулярные перерывы повышают общую эффективность труда и снижают количество ошибок и больничных. Это снижает затраты на лечение и текучесть кадров. Опыт многих международных компаний и исследований показывает, что здоровый баланс работы и отдыха - залог устойчивой производительности», - заключил эксперт.

Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания.

