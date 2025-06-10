В России поддержали возврат часового перерыва для работающих за компьютером
Здоровый баланс работы и отдыха - залог устойчивой производительности, сказал НСН HR-эксперт Гарри Мурадян.
Длительная работа за компьютером без отдыха негативно влияет на зрение, опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие, сказал в эфире НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб ранее заявила «Москве 24», что направит депутатский запрос в Минтруд и Роструд по поводу необходимости возврата обязательного перерыва для работающих за компьютером. До 2021 года по СанПиН сотруднику полагался пятнадцатиминутный перерыв каждый час. Теперь по закону он обязан трудиться до обеда без перерывов. По мнению депутата Светланы Бессараб, это вредно для здоровья. Мурадян назвал возвращение такого перерыва важной мерой для сохранения здоровья сотрудников.
«Возвращение обязательных перерывов - это важная мера для сохранения здоровья сотрудников. Длительная работа без отдыха негативно влияет на зрение, опорно-двигательный аппарат и общее самочувствие, что подтверждается исследованиями ВОЗ и рекомендациями Минздрава. Обязательные короткие перерывы (например, 10-15 минут каждый час) помогают снизить усталость, повысить концентрацию и продуктивность, а также предотвратить профессиональные заболевания, связанные с сидячей работой и нагрузкой на глаза. Перерывы способствуют улучшению психологического состояния и творческому мышлению», - сказал собеседник НСН.
По его словам, компании, которые введут обязательные перерывы для сотрудников, на долгой дистанции обнаружат улучшение эффективности труда своих сотрудников.
«В краткосрочной перспективе компании могут опасаться снижения рабочего времени, однако на практике регулярные перерывы повышают общую эффективность труда и снижают количество ошибок и больничных. Это снижает затраты на лечение и текучесть кадров. Опыт многих международных компаний и исследований показывает, что здоровый баланс работы и отдыха - залог устойчивой производительности», - заключил эксперт.
Ранее глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова заявила НСН, что бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания.
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