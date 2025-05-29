Психолог посоветовал иметь три занятия вне работы, чтобы не «выгореть»

Чтобы избежать выгорания на работе стоит помимо основной работы развиваться в трех разных направлениях, рассказал кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников. Его слова приводит «Газета.Ru».

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Он уточнил, что это может быть хобби, подработка или другое занятие, приносящее доход. Также это может быть волонтерство или наставничество. Таким образом он будет чувствовать себя реализованным.

При этом эксперт пояснил, что выгорание является результатом хронического стресса на работе и речь не идет о лени или капризах.

Ранее HR-эксперт, клинический психолог Екатерина Стацевич заявила НСН, что признаками выгорания являются растущая конфликтность, ошибки и срывы сроков в работе.

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ФОТО: ТАСС / IMAGO / Science Photo Library
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