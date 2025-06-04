Бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда выделить в России дополнительный отпуск для сотрудников с эмоциональным выгоранием, сообщает RT. Он предложил добавить к законному отдыху еще семь дней. В России отпуск у каждого работника составляет как минимум 28 дней.

«Психология работающего человека в данном случае понятна: кто откажется от оплачиваемого отпуска?! Но насколько это выгодно для бизнеса, насколько сильнее сделает рынок труда и оздоровит отношения работодателя и работника? Это может склонить некоторых работодателей к уходу в тень. Я не думаю, что предложение может быть принято. Когда кто-то будет определять, выгорает или не выгорает сотрудник, то по каким критериям? Здесь очень много вопросов», - считает Голованова.

Кроме того, несмотря на дефицит кадров в стране, работодатель заинтересован в психически здоровых сотрудниках.

«Люди могут выгорать не только от работы. Если у человека действительно есть такие показания, то вряд ли он будет демонстрировать их работодателю. Несмотря на то, что мы видим, что сейчас рынок труда соискательный, а не работодательный, но работодатель все равно заинтересован в психически стабильных и устойчивых людях», - добавила аналитик.