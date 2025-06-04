«От недели до месяца»: Выгоревшим работникам не светит дополнительный отпуск
Рынок труда в России предпочитает психически здоровых работников, а психологи не исключают необходимости восстановления для выгоревших на службе граждан, рассказали НСН эксперты.
Бизнес и рынок труда в России не готовы к работе с сотрудниками с синдромом выгорания, заявила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил Минтруда выделить в России дополнительный отпуск для сотрудников с эмоциональным выгоранием, сообщает RT. Он предложил добавить к законному отдыху еще семь дней. В России отпуск у каждого работника составляет как минимум 28 дней.
«Психология работающего человека в данном случае понятна: кто откажется от оплачиваемого отпуска?! Но насколько это выгодно для бизнеса, насколько сильнее сделает рынок труда и оздоровит отношения работодателя и работника? Это может склонить некоторых работодателей к уходу в тень. Я не думаю, что предложение может быть принято. Когда кто-то будет определять, выгорает или не выгорает сотрудник, то по каким критериям? Здесь очень много вопросов», - считает Голованова.
Кроме того, несмотря на дефицит кадров в стране, работодатель заинтересован в психически здоровых сотрудниках.
«Люди могут выгорать не только от работы. Если у человека действительно есть такие показания, то вряд ли он будет демонстрировать их работодателю. Несмотря на то, что мы видим, что сейчас рынок труда соискательный, а не работодательный, но работодатель все равно заинтересован в психически стабильных и устойчивых людях», - добавила аналитик.
Вместе с тем психолог, директор центра психолого-социального консультирования «Наша жизнь» Александр Колмановкий в беседе с НСН заявил, что проблема выгорания на работе существует и восстановление даже за семь дней возможно, если это время провести с пользой.
«Это не вопрос срока - недели или месяца - а вопрос правильно проведенного срока. Можно не восстановиться и за два месяца, а можно восстановиться за неделю. Конечно, месяц лучше, чем неделя, а неделя лучше, чем один день», - сказал психолог.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 2019 году включила синдром эмоционального выгорания в последнюю версию Международной классификации болезней. Организация официально признает выгорание клинически значимым синдромом, вызванным хроническим стрессом на работе, который не удается преодолеть.
Проблема выгорания на работе стала одной из главных причин увольнения россиян в этом году. Компании пытаются бороться с этим, вводят программы ментального здоровья, гибкий график и даже приглашают психологов, рассказал ранее НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала АМАЛКО Гарри Мурадян.
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