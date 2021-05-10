Мусорщиков почистили. Переработчики ТКО готовятся к «перезагрузке»

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что к 2030 году в России планируется в два раза сократить объём захоронений отходов, сообщает «Интерфакс».



По её словам, в планах также перейти к полной сортировке отходов и переработке вторичных материальных ресурсов, а также использованию их в сельском хозяйстве, промышленности и ЖКХ.



Абрамченко отметила, что пока же до 90% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению.