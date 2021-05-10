Мусорщиков почистили. Переработчики ТКО готовятся к «перезагрузке»
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН заявил о декриминализации «мусорного» бизнеса и перспективах переработки ТКО в России.
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что к 2030 году в России планируется в два раза сократить объём захоронений отходов, сообщает «Интерфакс».
По её словам, в планах также перейти к полной сортировке отходов и переработке вторичных материальных ресурсов, а также использованию их в сельском хозяйстве, промышленности и ЖКХ.
Абрамченко отметила, что пока же до 90% твердых коммунальных отходов (ТКО) в России отправляется на мусорные полигоны и подлежит захоронению.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН назвал комментарий вице-премьера РФ Виктории Абрамченко, которая сравнила Россию с Мексикой и Бразилией по объемам переработки мусора, объективным. По его словам, вывод сделан на основе анализа двухлетней реализации «мусорной» реформы в РФ. Неверов назвал причины провала реформы в сфере твердых коммунальных отходов (ТКО).
«Прикладной комментарий, с которым я соглашусь. До сих пор в России не наладили переработку отходов: сортировку, обезвреживание, захоранивание на уровне развивающихся – я уже не говорю «развитых» - стран. Этого не произошло, потому что авторы реформы решили, что население оплатит создание новой инфраструктуры через повышающиеся тарифы и через сеть национальных операторов, новых игроков на рынке. Этого не произошло. Население не сдюжило. Государство не финансировало необходимые мероприятия в ходе реформы. Поэтому на второй год ее реализации Россия оказалась на уровне Мексики, страны с низким уровнем жизни, по переработке мусора», - отметил омбудсмен.
По словам Неверова, у России есть перспективы нарастить темпы «мусорной» реформы.
«Перспективы есть. 1 января 2022 года начнет реализовываться программа ответственности производителей – реформу переложат на плечи бизнеса, собирая экологический сбор в определенный фонд. Созданную систему можно будет профинансировать. Сейчас мусорная отрасль недофинансирована примерно на 500 млрд рублей в год, и взять эти деньги неоткуда», - пояснил эксперт.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию убежден, что «мусорный» бизнес стал прозрачным. Такие условия создало государство для реализации реформы по обороту ТКО.
«Нас, мусорщиков, почистили: часть компаний укрупнилась, пришли концерны, которые уже видны на рынке, пришло госфинансирование. Криминогенного фактора не осталось. Я бы не стал сравнивать нынешнюю ситуацию с той, что была два года назад. А бизнес будет заинтересован перестраиваться, потому что по-другому не получится работать – настолько эффективно работает Росприроднадзор и Минэкологии. Вариантов, к счастью, нет», - считает Ильдар Неверов.
Ранее председатель российской экологической партии «Зелёные» Анатолий Панфилов рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что мусорная проблема – дело не только экологии, но и воспитания.
«Это серьезный воспитательный момент. Ели раньше были чистые леса, реки, грибы, то сейчас все завалено мусором. Мы живет в помойке. Какой после этого может быть менталитет у подрастающего поколения?» - задается вопросом Памфилов.
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