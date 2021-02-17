Генпрокуратура уличила мусорного госоператора в безделье при сверхзарплатах

Генеральная прокуратура обнаружила многочисленные нарушения федерального законодательства Российским экологическим оператором в ходе плановой проверки работы РЭО и его учредителя - министерства природных ресурсов и экологии за 2019–2020 годы. Об этом говорится в письме первого заместителя главы надзорного ведомства Александра Буксмана, направленном руководителю Минприроды Александру Козлову, сообщает РБК.

Генпрокуратура, в частности, выявила почти двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году, одобренное Минприроды. В итоге на эти цели было потрачено 146,6 миллиона рублей вместо согласованных 79,45 миллионов. Кроме того, неправомерно выплачивались квартальные премии на совокупную сумму 76,7 миллиона рублей, говорится в письме. При этом бюджет на всю работу компании за тот же год оказался менее 500 миллионов руб.

В то же время, Минприроды с момента создания РЭО ни разу не проводило там проверки и ревизии. Генпрокуратура также обращает внимание, что всё ещё не принята стратегия развития компании на пять лет, которая должна сформулировать целевые показатели и предполагаемые результаты деятельности.

Таким образом, Минприроды и РЭО не предпринимают никаких мер по созданию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, предотвращению их вредного воздействия на окружающую среду. Одновременно отчеты для министерства зачастую содержат «неполные, недостоверные и документально не подтвержденные сведения», подчёркивается в письме.

Российский экологический оператор был создан в январе 2019 года по распоряжению президента Владимира Путина. Эта публично-правовая компания должна отвечать за мусорную реформу. Первым компанию возглавил Денис Буцаев, который до этого занимал пост заместителя председателя правительства Московской области. В ноябре 2019 года он ушел в отставку, но через год вновь вернулся в это же кресло. С января по октябрь 2020 года обязанности руководителя исполнял Илья Гудков.

Александр Буксман потребовал принять «конкретные меры» по устранению выявленных нарушений законодательства и их причин. Глава Минприроды Александр Козлов уже распорядился провести служебную проверку должностных лиц, ответственных за разработку стратегии РЭО. В самом операторе заявили, что уже приняли план конкретных действий по устранению замечаний.

