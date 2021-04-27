Прибыльный мусор. В Подмосковье до конца года появятся 900 экопунктов

Жители Московской области смогут заработать на мусоре. До 900 экопунктов появятся в регионе до конца текущего года, куда можно будет сдать пластиковые и стеклянные бутылки, металлические банки и при этом получить деньги. Об этом рассказал губернатор Андрей Воробьёв в ходе ежегодного обращения к жителям Подмосковья.

В эко-пунктах будут действовать специальные автоматы для приёма тары. За пластиковую бутылку или банку из-под газировки можно будет получить бонусные баллы, скидки или деньги на транспортную карту. А в недалёком будущем, возможен и «живой» расчёт, благодаря поручению президента РФ, отмечает «Радио 1», приводя пояснения Воробьёва.

Кроме того, появиться возможность переводить заработанные таким образом деньги на благотворительность. Недавно в подмосковном Щёлкове заработал первый фандомат по приёму тары. За сдачу пластика объёмом до 2,5 литра или алюминиевой банки любого объёма начисляется один бонус на карту лояльности соседнего торгового центра, равный одному рублю. За утилизацию бутылок «Borjomi», «Святой источник» и «Эдельвейс» дают по два рубля за каждую.

