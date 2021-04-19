Минфин отложит строительство 25 мусорных заводов в стране
Министерство финансов России предложило приостановить проект строительства дополнительных 25 заводов по сжиганию мусора до того момента, пока в работу не будут запущены первые пять, сообщает РБК.
Первые пять проектов по сжиганию твердых коммунальных отходов планируется запустить до конца 2023 года в Подмосковье и Казани. В мае прошлого года компания «РТ-Инвест» («дочка» «Ростеха») договорилась о строительстве еще 25 аналогичных заводов с ВЭБом (финансовый партнер) и «Росатомом» (технологический партнер) по всей России. Сообщалось, что стоимость проекта составит около 1,3 триллионов рублей, компания просила предоставить субсидии из федерального и регионального бюджетов на сумму 320 миллиардов рублей для строительства заводов, а также профинансировать их будущее функционирование.
Сообщается, что в Минфине отметили убыточность финансовой модели строительства, а также не выявили обоснований необходимости строительства такого количества заводов в целом. Более того, финансировать будущие заводы планировалось за счет договоров о предоставлении мощности и средств экологического сбора, а это вызвало критику со стороны Минэнерго и Минэкономразвития.
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